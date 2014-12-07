لماذا رفضت غادة عادل العمل مع أحمد السقا؟

تتوالى اعتذارات الممثلة المصرية غادة عادل عن المشاركة في الأعمال الرمضانية المقبلة. وبعدما اعتذرت عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين"، الذي سبق لها أن شاركت في الجزء الأول منه، من دون إبداء أسباب حقيقيّة، اعتذرت مؤخّراً عن العمل مع الفنّان أحمد السقّا في مسلسله "ذهاب وعودة" الذي يعود به إلى الشاشة الصغيرة، بعد غياب ثلاث سنوات، بعدما قدّم آخر أعماله بعنوان "خطوط حمراء"، مع يسرا اللوزي ومحمد عادل إمام.

ويُعدّ مسلسل "سرايا عابدين" من الأعمال التي تدور في إطار البطولات الجماعيّة، كما أنّ قبول غادة العمل مع أحمد السقا، في مسلسله، يعني تخلّيها ـ للمرة الثانية ـ عن البطولة المطلقة، التي تبدو هدفاً تصبو إليه في الفترة المقبلة، وتستدعي بالتالي رفضاً لأيّ عمل لا يحقق هدف غادة هذا.