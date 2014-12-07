مونيكا بيلوتشي أكبر ممثلة في سلسلة جيمس بوند

وقع الاختيار على النجمة الأمريكية Monica Bellucci لتجسّد دور البطولة في فيلم Spectre، من ضمن سلسة أفلام James Bond العالمية.

وكشف المخرج Sam Mendes أنّ Bellucci البالغة من العمر 50 عاماً ستكون أكبر ممثلة تُشارك في الفيلم، في جزئه الـ24.

وأضاف Mendes، الذي يُخرج للمرة الثانية جزءاً من أفلام James Bond، أنّه في الإثنين المقبل، سيبدأ تصوير العمل، وسيستمرّ مدّة سبعة أشهر، في استوديوهات pinewood القريبة من لندن وفي روما ومكسيكو وطنجة وفي جبال الألب النمساوية.

يُشار إلى أنّ النجمة العالمية Rihanna انضمت مؤخراً إلى فريق عمل الفيلم، الذي يقوم ببطولته الممثل Daniel Craig.

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