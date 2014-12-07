نانسي عجرم: ليس مهماً عندي سواء اعتذرت راندا البحيري أم لم تعتذر

استضافت الإعلامية باتريسيا هاشم الفنانة نانسي عجرم، عبر أثير إذاعة "فايم أف أم"، في حوار تناول مختلف النواحي الفنية والشخصية في مسيرتها كفنانة وإنسانة.

نانسي تحدثت عن زيارتها للطفلة نور في "مركز الحسين للسرطان" في الأردن وقالت إن نور كانت تحلم بلقائها، وهي استجابت لطالبها وأضافت: "عندما شاهدتني ركضت نحوي وكانت سعيدة جداً، ولكن سعادتي كانت أكبر لأنني شعرت أنني ملكت الدنيا بتلك الزيارة وقمت بإنجاز كبير هو أهم عندي من أي حفل فني".

وعن لقائها بالملكة رانيا والأميرة غيدا، قالت نانسي: "من خلال "الريتويت" الذي قمت به للطفة نور اتصل بي مكتب الملكة رانيا واتفقنا على موعد للقاء. هم احترموا تلبيتي لدعوة الطفلة نور وقدروا زيارتي كثيراً، مع إنني لم أكن بحاجة إلى دافع لكي أحقق حلمها. وأنا يهمني أن أتقدم بالشكر لمركز الحسين للسرطان الذي لا يهتم بالأطفال فقط بل بالكبار أيضاً ومن كل الدول العربية".

عن الحوار الذي دار بينها وبين الملكة نور وعما إذا كانت تتابع برنامج "آراب أيدول"، أشارت نانسي: "نعم الملكة رانيا تتابعني في برنامج "آراب أيدول". اجتماعنا كان عبارة عن "جلسة نسوان"، فتحدثنا في الفن، "نكّتنا" وفرحنا، كما تكلمنا في السياسة قليلاً".

نانسي تحدث عن مسيرتها الفنية ومدى رضاها عنها، وأوضحت: "أنا راضية عن كل ما حققته حتى اليوم، ولكن أحلامي وطموحاتي لا حدود لهما. أنا أحلم كثيراً وأعمل على تحقيق أحلامي وإصراري هو الذي أوصلني إلى المرحلة التي أنا عليها حالياً. حياتي لم تكن سهلة على الإطلاق فأنا الغناء عندما كنت في سن الثامنة، وهو عمر غير مناسب لتحمل مسؤولية الغناء".

وعما إذا كانت تلوم والدها لأنه هو من وقف وراء عملها في الفن في سن مبكرة، قالت نانسي: "ألومه ولا ألومه. . من ناحية ألومه، لأنني في عمر الثماني السنوات، لم أكن أملك الوعي الكامل لاتخاذ القرار الصائب. اليوم أنا أم وفي حال رغبت إحدى ابنتي الفن، فإنني لن أسمح لها قبل أن تتخذ قرارها وهي في وعيها الكامل، ومن ناحية أخرى أنا لا ألومه لأن التجربة الفنية التي بدأتها في سن مبكرة زادت من الاحتراف الذي أنا عليه اليوم".

وعن رأيها بالأطفال المعجزة الذي يغنون في سن مبكرة ويتشاركون مع الناس موهبتهم، ردت نانسي: "والدي كان متعلقاً بي كثيراً، لأنني كبيرة البيت وأول مولود عنده، وهو كان حينها على أحر من الجمر لكي يسمع الناس صوتي ويعرفهم على موهبتي. حالياً، أنا أتفهمه جيداً، ولكنني لم أكن كذلك عندما كنت صغيرة. أنا أقول لوالدي شكراً في كل لحظة، وبداية الإنسان الناجح تتحقق من خلال أول شخص يمسك بيده وأنا لم أكن لأحقق شيئاً لو لم أمسك بيد أبي".

وعن رأيها بما قالتها الراحلة صباح بأن الفن مجد باطل وعما إذا كانت الأولوية عندها لنانسي الفنانة أم لنانسي الإنسانة، ردت: "انا اكتشفت هذه العبارة منذ فترة بعيدة. الفن هوايتي وأنا لا أتعامل معه كمهنة. نانسي الإنسانة تهمني أكثر من نانسي الفنانة، لأن الأولى لا تستطيع أن تقدم شيئاً للثانية إذا لم تكن سعيدة"".

وفي رد عما قالته صباح بأن أكبر غلطة في حياتها أنها تزوجت وأنجبت، وعما إذا كانت ترى أن العائلة هي ضحية الفن قالت: "حسب الفنان وكيفية تنظيمه لوقته وحياته. أنا وقعت في الحب ومن ثم رسمت في رأسي الحياة العائلية. علاقتي بفادي كان يجب أن تنهتي بالزواج أو بالفراق، ونحن اخترنا الزواج وتأسيس عائلة. كثيرون قالوا لي أن زواجي سيؤثر سلباً على فني وسيؤخرني كثيراً لأنني لن أركز على فني، ولكن تبين أن العكس هو الصحيح، لأن زواجي جعلني أكثر قوة وأكثر ثباتاً وبسببه أحببت الفن أكثر، لأنني أصبحت أشعر أن هناك عائلة وأمان في انتظاري. الفن هو حياتي وعائلتي هي حياتي".

وعما إذا كان حبها لزوجها فادي هادئاً أم عاصفاً، قالت نانسي: "هو حب هادئ، لأن الزواج يحتاج إلى حب هادىء"، وتابعت: "الحب العاصف لا يوصل إلى الزواج. عندما تعرفت على فادي كان حبي له عاصفاً ولكن فادي هو الذي "هدّأني" أنا كنت أحب "الحرقصة وأن يغار عليّ" ولكن فادي عوّدني على حبه الهادئ".

وعما كانت تخاف الموت، وما إذا كان رحيل صباح يجعل الفنان يفكر أكثر بالإرث الفني الذي سيتركه، قالت نانسي: "صباح هي حياة كاملة وكتاب كامل. وأنا تعلمت منها الفرح والبسمة فهي برغم مشاكلها كانت البسمة لا تغيب عن وجهها، وأنا حاولت أن أفعل مثلها ولكنني لم أنجح لأنني لا أستطيع أن أخفي حزني وفرحي" وتابعت نانسي: "أنا أخاف من الموت على الأشخاص الذين أحبهم".

عن التغييرات التي طرأت على برنامج "أراب أيدول" بعد انسحاب راغب علامة منه، قالت نانسي: ""هيدا راغب ومش حيالله حدا" ورأي الناس فيه واحد ومسيرته الفنية لم يكن عنوانها سوى النجاح. أنا أستفقد راغب كثيراً وحبي له يعود إلى فترة بعيدة. كنت أشعر أنني لعبته، ولكن مع وائل أفرح كثيراً. وائل صاحب شخصية طريفة وهو "Special "، وأنا أتخيّ دائماً أننا كنا في نفس الصف وعلى ذات الطاولة. وائل عفوي و"اللي بقلبه" على لسانه". وتابعت نانسي: "أنا أحب وائل الفنان كثيراً وطريقته في الفن، وهو صاحب كاريزما على المسرح، ويتمتع بالذكاء الموسيقي وشخصيته فريدة".

وعما إذا كانت تفكر بتجديد العقد والإطلة في موسم جديد من برنامج "أراب أيدول"، أجابت نانسي: "لم أفكر في هذا الموضوع ولكن مهما كان قراري، تربطني علاقة محبة واحترام بمحطة "أم بي سي". في العقود الماضية كانت هناك شروط معينة في عقدي معها، ولا شك أنه ستكون عناك شروطاً جديدة في العقد الجديد".

وعن سبب عدم تقديمها لـ "ميدلي" في الحلقة التي كانت ضيفتها في برنامج "أراب أيدول" كما فعلت أحلام، أوضحت نانسي: "كان من المفترض أن يكون هناك "ميدلي" ونحنا حضرناه ولكنني اختلفت مع "أم بي سي" على تاريخ عرض الحلقة. كان موعدها في 22 من الشهر الماضي وأنا لم أكن أملك الوقت الكافي للبروفات لأنني اضطررت للسفر لمدة 4 أيام، وعندما عدت اكتشفت أن الطلاب لم يقوموا هم أيضاً بالبروفات ولذلك فضلت الاستغناء عنه".

وعندما سئلت كيف تمكنت أحلام من إجراء البروفات، ردت نانسي: "أريد أن أتحدث عن نفسي وأنا أحببت ما قدمته وهو حظي بصدى إيجابي عند الناس".

وعما إذا كان هناك مبالغة في تقديم أحلام في الحلقة التي كانت ضيفتها، أجابت نانسي: "كلا لم أنزعج، هي طريقة أحلام و"هيك بتحب ومتل ما بتحب بينعملها" وكلنا يحقق لنا ما نحبه".

وعما إذا كانت شعرت بالإحراج خلال المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق برنامج "أراب أيدول"، وكيف كانت تصرفت في حال عرضت عليها أسئلة محرجة، قالت: "أحلام صديقة وصديقة عزيزة. هي تقول ما تشعر به وما تحبه، بصرف النظر عما إذا كان صحيحاً ام لا وعما إذا أحبه الناس أم لم يحبوه. من لا يتقرب من أحلام لا يمكن أن يعرفها على حقيقتها. هي طيبة وتحب الناس و"بتضحّك"، وأنا أحب فيها أنها تقول ما تشعر به وتقوم بما تحب أن تفعله".

أما عن رأيها بمهاجمة الممثلة المصرية راندا البحيري لها بسبب عدم وقوفها لأحلام كما فعلت الثانية معها، ومن ثم اعتذارها عندما اكتشفت أنها كانت مخطئة في تقديرها، أجابت نانسي: "لا أعرف عما تتحدثين. وهل اهتمت هي لهذه النقطة فقط من كل البرنامج لكي تتحدث عنها؟. ليس مهما عندي، سواء اعتذرت أم لم تعتذر".

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