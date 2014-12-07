مقتل جندي بالكتيبة 309 بالجيش الليبي جراء اشتباكات مدينة بنغازي

لقى جندي بالجيش الليبي الكتيبة” 309″مصرعه أمس السبت، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

وقال مصدر عسكري بالقوات الخاصة”الصاعقة”ببنغازي ، في تصريح الليلة لوكالة انباء الشرق الأوسط، إن جنديا بالكتيبة 309 بالجيش الليبي قتل اليوم بمحور الصابري جراء الاشتباكات العنيفة مع أنصار الشريعة،لافتا أن جثة الجندي نقلت لمستشقى المرج .

وأضاف المصدر ان قوات الجيش تتقدم بكافة المحاور ببنغازي ، مضيفا أنه تم تكبيد أنصار الشريعة اليوم خسائر كبيرة في العتاد والمركبات.

يذكر ان مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

أ ش ا