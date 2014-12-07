بالفيديو - هدف رائع من ريبري يهدي بايرن انتصارا ثمينا

برلين، (إفي): حقق بايرن ميونيخ انتصاره الخامس على التوالي والـ11 بالدوري الألماني لكرة القدم، على حساب ضيفه باير ليفركوزن بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من المسابقة.

سجل هدف اللقاء الوحيد الفرنسي فرانك ريبري مع الدقيقة 51، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية بملعبه أليانز آرينا، ويحافظ على فارق النقاط السبعة التي تفصله بينه وأقرب ملاحقيه، فولفسبورج.

وأصبح رصيد بايرن حامل اللقب (36 نقطة) ليعد الفريق الوحيد في البوندزليجا الذي لم يتعرض لأي خسارة هذا الموسم، بينما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 23 نقطة ليحتل المركز الرابع مناصفة مع شالكه.

وكان فولفسبورج قد فاز على هانوفر 3-1 بنفس الجولة، التي شهدت أيضا ابتعاد وصيف الموسم الماضي، بروسيا دورتموند عن قاع الجدول، بفوزه الرابع في البطولة على حساب هوفنهايم بهدف نظيف.