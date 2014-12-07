ساويرس : الخصخصة ليست جريمة .. والحكومة تصر على التجارة في الخسارة

انتقد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، استثمار الحكومة في القطاع العام وعدم خصخصة الشركات الحكومية، مؤكدا أن خصخصة القطاع العام ليست جريمة، على حد قوله.

وطالب “ساويرس” خلال لقائه ببرنامج «لازم نفهم» المذاع على قناة «سي بي سي إكسترا»، السبت، الحكومة بوضع شركة الحديد والصلب تحت إدارة أجنبية لمواجهة ما وصفه بـ«الخسائر المزمنة»، متسائلا: «لماذا تصر الحكومة على التجارة في الخسارة».

وقال إن البرلمان المقبل سيكون له دورًا هامًا في رقابة ممارسات الحكومة التي وصفها بغير المنتظمة في الاقتصاد، مناشدا الحكومة بطرح رخص للمستثمرين لإنشاء شركات نقل جماعي، على أن يقتصر دورها على تنظيم الاستثمار فقط.

وتابع: “عقب عقد المؤتمر الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ بمارس المقبل سيكون هناك ثورة اقتصادية كبيرة في مصر”، مطالبا المستمثرين بضخ أموال كثيرة في الوقت الحالي.

واستطرد: «نجاح المؤتمر الاقتصادي العالمي مرهون بالتنظيم الجيد، ونحن المستثمرون لن نتركه يفشل لأنه الفرصة الأخيرة».