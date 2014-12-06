محافظ القاهرة: توفير شقق لسكان 8 عقارات آيلة للسقوط في حلوان

تفقد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، السبت، منطقة عزبة زين بحي حلوان؛ لمتابعة عملية إخلاء 6 عقارات آيلة للسقوط أخلتها المحافظة من السكان، لخطورتها الداهمة، ووفرت لهم 24 وحدة سكنية، فضلا عن عقارين آخرين صدرت لهما قرارات ترميم وتم إخلاؤهما.

وقال المحافظ خلال الجولة إنه تم تكسير الروتين، واتخاذ إجراءات سريعة، حرصا على حياة المواطنين، خشية سقوط هذه العقارات في أي لحظة.

وأصدر المحافظ تعليماته بتوفير عربات من المحافظة وعمال من هيئة نظافة وتجميل القاهرة لمساعدة السكان في عملية انتقالهم إلى مساكنهم الجديدة، كما تم إخطار شركات المرافق «المياه والكهرباء» لرفع العدادات وقطع التيار عن العقارات التي ستجري إزالتها.

يشار إلى أنه رافق المحافظ في جولته كل من اللواء ياسين طاهر، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء عمرو عبدالسميع، رئيس حي حلوان، وعدد من قيادات المحافظة.