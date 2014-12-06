أخبار عاجلة

شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

محافظ القاهرة: توفير شقق لسكان 8 عقارات آيلة للسقوط في حلوان

  • مصر
  • 12
Google+ Print

تفقد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، السبت، منطقة عزبة زين بحي حلوان؛ لمتابعة عملية إخلاء 6 عقارات آيلة للسقوط أخلتها المحافظة من السكان، لخطورتها الداهمة، ووفرت لهم 24 وحدة سكنية، فضلا عن عقارين آخرين صدرت لهما قرارات ترميم وتم إخلاؤهما.

وقال المحافظ خلال الجولة إنه تم تكسير الروتين، واتخاذ إجراءات سريعة، حرصا على حياة المواطنين، خشية سقوط هذه العقارات في أي لحظة.

وأصدر المحافظ تعليماته بتوفير عربات من المحافظة وعمال من هيئة نظافة وتجميل القاهرة لمساعدة السكان في عملية انتقالهم إلى مساكنهم الجديدة، كما تم إخطار شركات المرافق «المياه والكهرباء» لرفع العدادات وقطع التيار عن العقارات التي ستجري إزالتها.

يشار إلى أنه رافق المحافظ في جولته كل من اللواء ياسين طاهر، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء عمرو عبدالسميع، رئيس حي حلوان، وعدد من قيادات المحافظة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية