بالصور .. رشا الشامي على مسرح TEDx : التفكير خارج الصندوق أمل جديد لحل مشكلات الوطن

انتهت منذ قليل فعاليات مؤتمر “TEDx PortTawfik” بالسويس، والذى أقيم تحت عنوان ” المنشور ” بحضور قرابة 500 شاب بالإضافة إلى عدد كبير من القيادات الشبابية والشعبية بالمحافظة وإعلاميين من القاهرة وسط أشادة من الجميع بالمشاركة الايجابية للشباب والتنظيم الجيد منذ بداية المؤتمر حتي نهايته.

بدأ اللقاء بكلمة من محمد الدمراني الدمرانى مدير تنفيذ المؤتمر أن هذا القاء هو الثاني لهم بالمحافظة بعد المؤتمر نجاح المؤتمر الذى نظموه العام الماضي وكان يمثل من أكبر التجمعات الشبابية لعرض أفكار جديدة ويحاولون أن يفيدو به أكبر قدر وأكبر عدد من الشباب والمواطنين ، موضحا أن عنوان مؤتمرهم هذا العام هو ” المنشور ” ويهدف ان تصيب الفكرة أى شخص فيبدأ فى نشرها بشكل جديد وينشرها باكثر من طريقه فى عددة مجالات.

أضاف إن اللقاء تم التحضير له منذ شهور بداية من تكوين فريق عمل جديد بشكل مختلف عن العام الماضي لـ “TEDx PortTawfik”، والذى يجمع شبابا متميزين فى كافة المجالات، أعقب ذلك التحضير للمؤتمر وعمل له التسويق الإدارى ثم التسويق للجمهور من أجل الخروج باللقاء بالشكل الذى يليق بالسويس.

عقب ذلك قامت الكاتبة الصحفية رشا الشامي -رئيس التحرير التنفيذى لوكالة أونا -، بتقديم اللقاء، مؤكدة أنها سعيدة بالتواجد بالسويس، وتقدم لقاء عن أفكار وتنوع الشباب وهو ما تحتاجه مصر حاليا بالإضافة إلى الأفكار والبحث خارج الصندوق، موضحة أن مؤتمر ted بالسويس هذا العام والأفكار التى ستقدمه فيه قد تكون بارقة أمل جديدة لحل المشاكل التى يعاني منها الوطن فى عدة مجالات.

تحدث أيمن محمد عن مشكلة الطاقة الكهربائية وعرض عدد من الافكار لحل المشكلة متمثلة فى الطاقة المتجددة ، كما تحدث أخرون عن مشاكل شخصية وأيرادتهم فى التغلب عليها وعرض افكارهم وتجاربهم الشخصية .

كما تحدث عبد الرحمن يوسف عن فكرة جددة فى تطوير السيارات ومجموعته الشبابية التى تضم مخترعين فى كافة المجالات وقدم عرض فى الافكار والتصميمات الخاصة بفكرة تطوير السيارات لمنع الحوادث والحفاظ على حياة الانسان موضحا أنه فكرته جاءت بعد أن أحتلت مصر الترتيب الأول على مستوي العالم فى الحوادث ووجود 120 ألف متوفي سنويا بسبب الحوادث و 40 ألف مصاب بسبب الحوادث اليومية بمصر.

كما تحدث مسئولين عن صفحة مهذبون فى الفيس بوك وهدفهم فى نشر الأخلاق وتم تقديم نماذج ناجحة فى مجال الهندسة والاختراعات ومجال الرسم وتم تقديم فرقة فنية لفرقة غنائية عن الراب وهو ما أدي إلى اشتعال حماس الحضور.

هذا وتم عرض عدد من الفيديوهات والصور عن الطاقة المتجددة والافكار والتجارب الشخصية للمتحدثين بالاضافة إلى عرض صور عن TEDx PortTawfik وعنوان اللقاء وفكرته.

ويتحدث خلال المؤتمر 14 متحدث فى كافة المجالات من بينها الفيزيا العلوم ، بالاضافة إلى تقديم 3 فقرات ترفيهية بمشاركة من شباب من السويس والقاهرة ومحافظات اخري .

يذكر أن TED هو مؤتمر سنوى يقام فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار “الأفكار التى تستحق الانتشار”، يجمع العلماء والمخترعين والمفكرين من جميع أنحاء العالم، ليمنحهم الفرصة لنشر أفكارهم الجديدة.