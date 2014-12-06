أبو تريكة: بكل لغات العالم .. احنا أسياد العالم

عبر محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل عن فرحته العارمة بفوز المارد الأحمر التاريخي بكأس الكونفدرالية 2014 يوم السبت.

وتوج الأهلي بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخه بفضل هدف عماد متعب القاتل في الدقيقة 96، بعد أن خسر الذهاب 2-1.

وقال أبو تريكة عقب اللقاء في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "بكل لغات العالم .. احنا أسياد العالم .. أهلي .. أهلي .. أهلي".

وكانت مجموعة أولتراس أهلاوي قد علقت لافتة كُتب عليها "الكرة للجماهير بكل لغات العالم يمكن تفهموا!!" قبل انطلاق اللقاء في إشارة للمطالبة بعودة الجماهير للملاعب المصرية.

بالفيديو والصور - دخلة مبهرة للأهلي "بكل لغات العالم"