«الأطباء» تدعو لوقفة ضد استبعاد «الحكوميين» من قانون الحوافز

أعلنت النقابة العامة للأطباء، السبت، اعتزامها تنظيم وقفة اجتجاجية يوم الاثنين 5 يناير المقبل أمام دار الحكمة، احتجاجًا على تجاهل أطباء الهيئات الحكومية وهيئة التأمين الصحي، من قانون الحوافز الجديد.

كانت النقابة عقدت السبت لقاء مفتوحا مع أطباء الهيئات الحكومية غير المستفيدة من قانون 14 الخاص بالحوافز، بحضور أطباء ممثلين عن التأمين الصحي وأطباء مستشفيات الطلبة، وعدد من ممثلي الإدارات الطبية بالجامعات والصيادلة وأطباء الأسنان والعاملين في مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.

وأوصى الاجتماع بضرورة تنظيم حملة إعلامية لتوضيح عدم قانونية أو منطقية التفرقة بين الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بوزارة الصحة وزملائهم في المؤسسة العلاجية والتأمين الصحي ومستشفيات الطلبة والإدارات الصحية بالجامعات.

كما شدد الاجتماع على ضرورة توكيل الدكتور خيري عبد الدايم، رئيس اتحاد المهن الطبية، حتى يتمكن من إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بضم الفئات المحرومة من قانون 14.