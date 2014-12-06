بالفيديو.. وفاة أقدم قط بوجهين في العالم عن عمر 15 عامًا

نشر موقع “سكاي نيوز” خبر وفاة أقدم قط في العالم يحمل وجهين في الولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر يناهز 15 عامًا.

وذكر الموقع أن القط “فرانك ولوى” وهو من نوع معروف باسم” يانوس”، كان لديه عيوب خلقية في الرأس، كان يملك ثلاثة عيون وزوجين من الأفواه وأنفين، يعملان في انسجام تام من خلال دماغ واحد.

حقق يانوس العديد من الإنجازات قبل وفاته، ففي عام 2012 دخل موسوعة جينيس العالمية باعتباره أطول قط له وجهين استطاع أن يبقى على قيد الحياة.

وقال صاحبه مارتي ستيفنز: إن يانوس كان قطًا شجاعًا منذ ولادته في عام 1999؛ حيث توقع الأطباء أنه سيموت في غضون ثلاثة أو أربعة أيام لكنه كان قادرًا على تناول الطعام من خلال أنبوب تغذيه وكبر حتى وصل لهذا العمر.

توفي القط يوم الخميس في مدرسة كامينغز للطب البيطري في ماساتشوستس، ويعتقد الأطباء البيطرييون أن سبب الوفاة هو السرطان.

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