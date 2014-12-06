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وفاة أسمن رجل فى العالم بعد وصول وزنه لنصف طن

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وفاة أسمن رجل فى العالم بعد وصول وزنه لنصف طن وفاة أسمن رجل فى العالم بعد وصول وزنه لنصف طن

توفى المواطن البريطانى كيث مارتن الذى يعتبر “أسمن رجل فى العالم” متأثرا بإصابته بمرض الالتهاب الرئوى الحادى، وذلك عن عمر يناهز 44 عامًا.

وذكرت “فوكس نيوز” الأمريكية، أن مارتن – الذى يعيش فى لندن – كان يعانى من اضطرابات دفعته إلى تناول الطعام بشراسة بحث أصبح وزنه 445 كيلوجراما أو مايقارب نحو نصف طن.

وقالت الشبكة، إن مارتن تعرض لعملية جراحية لإزالة ثلاثة أرباع معدته وظل مقيدا فى الفراش لمدة 8 أشهر قبيل وفاته.

وأضافت الشبكة، أن مارتن كان يتناول يوميا أطعمة توازى نحو 20 ألف سعر حراري علاوة على 5ر3 لترات من القهوة ولترين من المشروبات الهاضمة، فيما يرى أحد الأطباء الذين تولوا الإشراف على علاجه أن مارتن كان يعانى مثل العديد غيره من البشر من بعض المشاكل العاطفية التى دفعته إلى الإقبال على الطعام بشراهة كنوع من التعويض أو التخفيف من معاناته.

يشار إلى أن مارين كان يقضى أغلب أوقات فراغه فى ممارسة ألعاب الفيديو ومشاهدة التليفزيون.

أ ش أ

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أونا

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