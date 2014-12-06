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عقار طموح لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية

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عقار طموح لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية عقار طموح لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية

أشارت بيانات مأخوذة من تجارب محدودة في مراحلها الأولية عرضت على اجتماع طبي إلى أن عقارا يحث الجهاز المناعي لمكافحة السرطان يمثل علاجا مبشرا بالنسبة لمرضى أورام الجهاز الليمفاوي.

وأوضحت نتائج الدراسة المستمرة حاليا وتتضمن 29 مريضا أن 66 في المئة منهم استجابوا بصورة مجدية للعقار بعد علاج استمر 24 اسبوعا منهم ستة مرضى (أو نسبة 21 في المئة) حققوا شفاء تاما.

وأصبحت حالة ستة مرضى ضمن الدراسة التي كشف النقاب عنها السبت مستقرة وقت تحليل البيانات فيما تطورت الحالة المرضية لدى أربعة مرضى.

وقال كريغ موسكوفيتش المشرف الرئيسي على الدراسة من مركز سلوانكيترنغ لعلاج الأورام في نيويورك “ربما كان عدد المشاركين صغيرا إلا أنه نجاح مشهود. والعقار يمكن أن يتحمله المرضى”.

وينتمي العقار لطائفة جديدة من العقاقير تلقى حماسا كبيرا داخل الأوساط الطبية. وتعمل هذه العقاقير من خلال إيقاف الآليات التي تستخدمها الأورام للتمويه والهروب من جهاز المناعة، وتسمح هذه الطائفة بالتعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها.

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