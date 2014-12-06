الرمان لجمال ونضارة البشرة

فصل الشتاء هو موسم الرمان، فإذا كنت تبحثين عن مستحضرات العناية بالبشرة وترطيبها للتخلص من جفاف الشتاء، فلماذا لا تهتمين بفواكه الشتاء الموسمية؟

إذا فكرت بهذه الطريقة ستجدين بالتأكيد أن أفضل الفواكه الموسمية للعناية بالبشرة في هذا الوقت من العام هو الرمان، فهو يحتوي على حمض زيت بذور الرمان ودهون الأوميجا 3 التي تساعد على تجديد خلايا البشرة، كما يحتوي على فيتامين A)) وفيتامين (E) اللذين يحافظان على شباب البشرة، كذلك فيتامين (C) المفيد في علاج البشرة الدهنية والتحكم في مستوى إفراز البشرة للدهون، كما أنه يحتوي على أحماض الألفا هيدروكسين والمواد المضادة للتأكسد، مما يجعله مفيداً في محاربة شيخوخة البشرة والتأخير من ظهور علامتها، مثل: التجاعيد، والخطوط الرفيعة.

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هل تخيلتِ مقدار الفوائد الكبيرة لهذه الفاكهة الرائعة؟ استفيدي من الرمان من خلال تناول حبة منه يومياً، ثم استفيدي منه أكثر من خلال هذه الاستخدامات الموضعية:

الطريقة الأولى:

اطحني بذور الرمان حتى تحصلي على عجينة سميكة، ثم ضعيها على بشرتك واتركيها من 15 إلى 30 دقيقه، واغسليها بالماء البارد، فهذا القناع سيساعد على إنعاش البشرة وتخفيف البقع بها إن وجدت.

الطريقة الثانية:

قومي بغمس كرة قطنية في عصير الرمان، وادهني بها بشرتك مع التركيز على الحبوب والمناطق الملتهبة، فهذه الطريقة ستساعدك في الحصول على بشرة نظيفة بدون حبوب.

الطريقة الثالثة:

يمكنك استخدام بذور الرمان المطحونة في تقشير الجسم لإزالة الخلايا الميتة من البشرة، كما أنه يساعد على التخلص من الدهون الزائدة.

الطريقة الرابعة:

امزجي عصير الرمان مع القليل من العسل، ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه لعدة دقائق على بشرتك، فهذا الماسك يعزز إشراقة البشرة دون أن يسبب جفافها.

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