خطوات تطبيق تسريحة الضفيرة

من تسريحات صالون Albert Luiz المفضلة هي تسريحة الضفيرة الأنيقة. والتي عند رؤيتك لها قد تعتقدين بأنها صعبة التنفيذ في المنزل، في حين أنها في غاية السهولة.

فإذا أمكنك القيام بعمل عقدة بسيطة لشعرك فأنت بذلك قد تمكنتِ من القيام بهذه التسريحة الأنيقة. إليك الخطوات الخمس للحصول على إطلالة غاية في الرقة والأنوثة كإطلالة زائرات صالون Albert Luiz

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الخطوة الأولى: افردي شعرك جيدًا بالفرشاة الخاصة بك، ثم لفي بعض الخصلات من شعرك حول أصابعك. وإذا كان شعرك أجعدًا فعليك القيام بفرده أولًا.

الخطوة الثانية: قسمي الخصلة التي قمتِ بلفها على يديك إلى قسمين حول أصبعك.

الخطوة الثالثة: قومي بعمل عقدة للخصلتين كعقدة رباط الحذاء من الشعر وشديها، ثم قومي بسحب خصلة من الشعر وعمل عقدة أخرى وهكذا. كرري هذا الأمر عدة مرات حتى تحصلي على الطول الذي ترغبين فيه للضفيرة.

الخطوة الرابعة: قومي بتثبيت الضفيرة في شعرك ببعض الدبابيس الرقيقة الغير واضحة حتى يبدو مظهرك أنيقًا وطبيعيًّا.

الخطوة الخامسة: وأخيرًا شدي الضفيرة بلطف من الأسفل وضعي بعض المثبت على شعرك حتى تحافظي على جمال الضفيرة وثباتها.

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