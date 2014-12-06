أخبار عاجلة

شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

خطوات تطبيق تسريحة الضفيرة

Google+ Print
خطوات تطبيق تسريحة الضفيرة خطوات تطبيق تسريحة الضفيرة

السبت 06-12-2014 15:24

من تسريحات صالون Albert Luiz المفضلة هي تسريحة الضفيرة الأنيقة. والتي عند رؤيتك لها قد تعتقدين بأنها صعبة التنفيذ في المنزل، في حين أنها في غاية السهولة.
فإذا أمكنك القيام بعمل عقدة بسيطة لشعرك فأنت بذلك قد تمكنتِ من القيام بهذه التسريحة الأنيقة. إليك الخطوات الخمس للحصول على إطلالة غاية في الرقة والأنوثة كإطلالة زائرات صالون Albert Luiz

قد يعجبك:


الخطوة الأولى: افردي شعرك جيدًا بالفرشاة الخاصة بك، ثم لفي بعض الخصلات من شعرك حول أصابعك. وإذا كان شعرك أجعدًا فعليك القيام بفرده أولًا.
الخطوة الثانية: قسمي الخصلة التي قمتِ بلفها على يديك إلى قسمين حول أصبعك.
الخطوة الثالثة: قومي بعمل عقدة للخصلتين كعقدة رباط الحذاء من الشعر وشديها، ثم قومي بسحب خصلة من الشعر وعمل عقدة أخرى وهكذا. كرري هذا الأمر عدة مرات حتى تحصلي على الطول الذي ترغبين فيه للضفيرة.
الخطوة الرابعة: قومي بتثبيت الضفيرة في شعرك ببعض الدبابيس الرقيقة الغير واضحة حتى يبدو مظهرك أنيقًا وطبيعيًّا.
الخطوة الخامسة: وأخيرًا شدي الضفيرة بلطف من الأسفل وضعي بعض المثبت على شعرك حتى تحافظي على جمال الضفيرة وثباتها.

 

تابعي أيضاً:

بالصور: تدرّجات البنّي لشعرك هذا الشتاء

اكتشفي قصّة الشعر المناسبة لشكل وجهك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي