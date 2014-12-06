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إبراهيموفيتش يحذر برشلونة بهدفين

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إبراهيموفيتش يحذر برشلونة بهدفين إبراهيموفيتش يحذر برشلونة بهدفين

باريس، (إفي): أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش جاهزيته لمواجهة برشلونة بقيادة فريقه باريس سان جيرمان لفوز مهم على ضيفه نانت بهدفين لواحد لحساب الجولة 17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأهدى إبرا فريقه الباريسي صدارة مؤقتة للدوري بتسجيله ثنائية الانتصار، ليرتفع رصيده الى 37 نقطة، بفارق نقطتين عن مارسيليا الذي سيستضيف ميتز غدا الأحد في نفس الجولة.

أما نانت فتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الثامن.

تقدم ضيوف حديقة الأمراء أولا بهدف مبكر للأمريكي اليخاندرو بيدويا لكن زلاتان عادل النتيجة من متابعة دقيقة لعرضية البرازيلي المتألق لوكاس مورا.

ومن تنفيذ رائع لمخالفة ثابتة منح إبراهيموفيتش التقدم والفوز لسان جيرمان ليرسل رسالة تحذير لفريقه الأسبق برشلونة، الذي سيستقبله بملعب كامب نو الاربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا.

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