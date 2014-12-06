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بالفيديو.. عضو بغرفة “الغوص” يطالب وزير السياحة بالتدخل للحد من مخالفات في الغرفة

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بالفيديو.. عضو بغرفة “الغوص” يطالب وزير السياحة بالتدخل للحد من مخالفات في الغرفة بالفيديو.. عضو بغرفة “الغوص” يطالب وزير السياحة بالتدخل للحد من مخالفات في الغرفة

 

وزير السياحة هشام زعزوع

كشف يحيى بكرى صالح عضو مجلس إدارة غرفة الغوص بجنوب سيناء عن عدة حقائق مذهلة أدت لتراجع سياحة الغوص واتهم بكرى الغرفة بصرف ميزانية الغرفة على المرتبات فقط وعدم تقديم أى خدمات للأعضاء الذين يقوموا بتسديد اشتراكات العضوية شهريا مشيرا الى أن هناك مخالفات جسيمة تهدر المال العام وميزانية الغرفة وطالب بكرى وزير السياحة بالتدخل .

 

واتهم بكرى غرفة الغوص والأنشطة البحرية بإرتكاب مخالفات إدارية وإهدار للمال العام مشيرا إلى أن المصروفات العمومية والإدارية بلغت مليون و747 الف جنية.

ولم تشمل إلا مشروع بيئى بتكلفة خمسة وعشرون الف موضحا أنه بمقارنة المشروع بالمصروفات العمومية والإدارية لم تحقق شئ للأعضاء ولم تكون نواحى الصرف لتحقيق أهداف الغرفة بتنمية وتنشيط قطاع الغوص سياحيا وحل مشاكل القطاع والاتصال بالجهات المعنية فى الدولة .

وطالب بكرى بفصل غرفة الغوص بجنوب سيناء عن البحر الاحمر من أجل التنافس بين الغرف السياحية والاستفادة من الخبرات الموجودة فى الغوص.

وطالب بكرى وزير السياحة بالاهتمام بتطوير وتدريب الغواصين المهنيين فى بإضافة فصل تدريبى عن البيئة البحرية يجب الحصول عليها من أحد الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة البيئة وأهل الخبرات و فى مجال الغوص ويكون إجبارى للعاملين فى مجال الاحياء البحريه .

بالإضافة لحصر عدد المنظمات التدريبية المعتمده فى مصر واخطارها بالأخطاء التدريبية التى يقوم بها مدربيها ووضع قيود وقوانين تحد من أخطاء هذه المنظمات علاوة على تصنيف مراكز الغوص الى (الاول – والثانى -والثالث ) هذا التصنيف يحدد على مدى جودة الخدمه المقدمة وكيفية التنفيذ على حسب الخبرة والمعدات ونوعية الخدمات والعاملين بها وتدريبهم وحصولهم على فصل البيئة البحرية والإنقاذ والتفتيش الدورى من قبل وزارة السياحة.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة الغوص بأن تجرى الانتخابات فى الغرف الفرعية وميزانيات منفصلة لكل غرفة هذا يخلق روح تنافس بين الغردقة وشرم الشيخ.

 

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