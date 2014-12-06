بالفيديو..اعترافات سائق سيارة النقل الذى اقتحم بوابة استاد القاهرة

قال سائق السيارة النقل التى اقتحمت بوابة استاد القاهرة إن مالك السيارة اتصل به الساعة 12 منتصف الليل وأخبره أن يذهب إلى محطة سراى القبة لنقل أشخاص ومعدات ثم الذهاب إلى أرض المعارض.

وأضاف السائق عقب القبض عليه أنه وجد حوالى 25 أو 30 شخص، صعدوا بناية فى الدور الأول ومعهم حوالى 10 حقائب ثم توجهنا إلى صلاح سالم ، وعند مطعم الشبراوى وجدنا حوالى 3 آلاف مشجع، وظننت أننا سندخل بهدوء، من ثم توجهنا للبوابات ورفض الأمن الدخول فتعدى الشباب على البوابات وجعلونى أقود السيارة للداخل وثم أنزلوا الحقائق بالداخل وخرجت بالسيارة فوجدت قوات الأمن التى ألقت القبض عليّ.

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