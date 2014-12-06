بالفيديو - أرسنال ينجو من المهانة.. ويكتفي بالخسارة

كادت أن تكون هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة، لكن أرسنال على الأقل سجل هدفين ليخرج بخسارة غير كابوسية بنتيجة 3-2 أمام ستوك سيتي.

ستوك استقبل أرسنال بسرعة، إذ سجل مهاجمه المخضرم بيتر كراوتش في مرمى المدفعجية مع الثانية 19 من زمن الشوط الأول.

الهدف جاء من كرة عرضية فشل دفاع أرسنال في التعامل معها، وبشكل كوميدي، استغله كراوتش وحوله لهدف.

ثم جاء الهدف الثاني عن طريق بويان كريكتش لاعب برشلونة وأياكس أمستردام وميلان وروما الأسبق.

وسجل جونثان والترز الهدف الثالث، وأحرز بويان الرابع.. لكن الحكم ألغاه وأنقذ أرسنال.

استفاقة أرسنال جاءت مع الدقيقة 68 إثر ركلة جزاء مهداه من الحكم للمدفعجية، سجل منها سانتي كازورلا الهدف الأول.

وتلى ذلك الهدف الثاني من آرون رامسي، قبل أن تنتهي الاستفاقة وتخمد ثورة أرسنال بخروج مدافعه كالوم تشامبرز مطرودا بعد مباراة كارثية للصفقة التي جلبها المدفعجية في الصيف الماضي من ساوثامبتون.

وتوقف أرسنال في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما تجمد رصيده عند 23 نقطة.

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