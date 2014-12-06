ما رأيك بارتداء النجمات للـ Jumpsuit ؟

الجميع متّفق على أنّ الفساتين الطويلة هي الخيار الأجمل على السجّادة الحمراء وفي المناسبات الكبيرة، غير أنّ النجمات يصيبهنّ الملل من كثرة الاحتفالات التي يحضرن والدعوات التي يلبّين، لذلك نراهنّ في بحث دائم عن بديل للفستان، يكون على نفس المستوى من الجمال والأناقة... وهذا العام وجدوا هذا البديل، وهو الأوفيرول، أو كما يُسمّى الـ Jumpsuit.

وقد شاهدنا الكثيرات منهنّ يرتدين هذه الصيحة في أكبر المناسبات. وقد اخترن الأوفيرول الرسمي، والذي يشبه بأناقته إلى حدٍّ كبير فستان السهرة. ومنهنّ Julianne Hough التي اختارته باللون الأبيض مع أكتاف مكشوفة من Georges Hobeika، وSelena Gomez التي اختارته باللون الأحمر من Valentino بتصميم ناسب سنّها الصغيرة، وAlessandra Ambrosio التي بدت غاية في التألّق به، وخاصّة لناحية لونه الذهبي البرّاق. وKendall Jenner التي انتقته باللونين الأسود والأبيض من Emilio Pucci، وKate Hudson التي ظهرت به بأحدث إطلالاتها، وقد اختارته باللون الزهري الهادئ، مع كشكش يزيّنه من الأعلى.

ما رأيك بصيحة الأوفيرول بدلاً من فستان السهرة؟ هل تؤيّدينها وتجرئين على ارتدائها، أم أنك تفضّلين الإطلالة الكلاسيكيّة بالفستان؟ شاهدي الصور واخبرينا.

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