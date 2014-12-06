أبناء القبائل العربية بأسوان يدعمون حق النوبيين في العودة لأراضيهم

أعلن أبناء القبائل العربية في أسوان، السبت، تأييدهم ودعمهم لمطالب أبناء النوبة في حقهم التاريخى بالعودة لأراضيهم على ضفاف بحيرة ناصر، مؤكدين أن ائتلاف القبائل العربية لم يتم تشكيله ضد أبناء النوبة، وطالبوا أبناء النوبة بالوقوف معهم صفاً واحداً لتلبية مطالبهم.

وشدد المشاركون في المؤتمر الذي عقد في مقر جمعية منشية النوبة بمدينة أسوان، مساء الجمعة، على ضرورة توحيد الصف بين أبناء المحافظة، للحصول على حقهم في التنمية، لافتين إلى أن أبناء أسوان المقيمين على أرضها «هم نسيج واحد، ولن يستطيع أحد زرع الفتن بينهم من خلال خلق النزاعات والنعرات بين أبناء النوبة وأبناء القبائل العربية في أسوان».

وأكد البيان الختامى للمؤتمر، رفض أي محاولات الانسياق وراء النعرات والفتن التي ظهرت في الآونة الأخيرة موضحا أن أبناء النوبة لا يجورون على حقوق أبناء أسوان من القبائل العربية، ومطالبهم حقوق مشروعة مكفولة بقوة القانون والدستور.