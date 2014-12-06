"أراب أيدول": سرّ تعب نانسي وحقيقة مغادرة شخصين في حلقة الليلة!

علم "سيدتي نت" أنّ نانسي عجرم وصفت "حلقة الأمس من "أراب أيدول" بـ"القويّة بكلّ ما للكلمة من معنى"، حيث أدّى فيها المشتركون أفضل ما لديهم. لكن نانسي قالت إنها "تعبت من التصوير، وتنتظر الحلقة الأخيرة" لتأخذ فترة من الراحة، لتستريح "بعيداً عن الأعمال الفنية وتصوير البرامج". وأعربت نانسي عن حيرتها بشأن "اختيار الصوت الأجمل، ومن سيحمل لقب "أراب أيدول" لهذا العام، كون المشتركين يتمتّعون بنفس القوة"، حسب قولها، حيث الخمسة الباقون جميعهم يستحقّون الفوز باللقب.

وكان التعب ظاهراً على نانسي خلال الحلقة، إذ لم تكن مرتاحة طوال الوقت، كما لاحظ الكثيرون، بسبب انشغالها بالبرنامج وبُعدها عن عائلتها.

خروج مشتركين

وعلم "سيدتي نت" أنّ "البرنامج يحضّر لمفاجأة في حلقة الليلة، لم يتمّ الكشف عنها، إلا أنّ مصادر كشفت لـ"سيدتي نت" عن أنّه "سيتمّ استبعاد شخصين بدلاً من واحد في حلقة النتائج، التي ستستضيف وائل كفوري. وقد كان من المقرّر الكشف عن الأمر، إلا أنّ القيّمين ارتأوا تأجيله، وجعله مفاجأة للجمهور، ليتأهّل إلى الأسبوع الأخير ثلاثة مشتركين على الأرجح، هم حسب التوقعات: "حازم شريف من سوريا، وماجد المدني من السعودية، وعمار الكوفي من كردستان".

من سيكون حامل اللقب؟

في الستوديو، سرت تساؤلات عديدة عن هويّة حامل اللقب، حيث استبعد الجميع فوز هيثم خلايلي، كون حامل اللقب في العام الماضي كان فلسطينياً، في وقت يُستبعد فيه فوز المصري محمد رشاد، بسبب اقتصار غنائه على اللون الشعبي، فضلاً عن فوز المصرية كارمن سليمان في الموسم الأول. والمتوقّع أن التنافس على اللقب سينحصر بين حازم وماجد وعمار. فالمنطق يقول إنه "يجب أن يفوز حازم، كونه يلقى المديح الدائم من اللجنة منذ بداية البرنامج، وهو يجيد غناء كلّ الأنماط الغنائية تقريباً، كما يملك قاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكنّ عنصر المفاجآت موجود دائماً في برنامج "أراب أيدول"، لاسيما بعد استبعاد المشترك اليمني وليد الجيلاني، قبل الوصول إلى مرحلة النهائيات.

كاريكا وخوري يسرقان الأضواء

سرق كلّ من الفنانين عصام كاريكا وزياد خوري الأضواء في الستوديو، إذ تجمهر عدد كبير من الجمهور لالتقاط الصور معهما، وسط ترحيب الفنانَين بكلّ رحابة صدر، قبل أن يتوارى عصام عن الأنظار ويدخل كواليس البرنامج، بعد انتهاء الفاصل الإعلاني الأوّل، فيما بقي زياد في مكانه.

زياد عبّر في حديث لـ"سيدتي نت" عن "سعادته بوجوده في الستوديو، وسط الجمهور، لا كمشترك، مشيراً إلى أنّ "جميع المشتركين هم نجوم وفنانون"، متمنّياً التوفيق للجميع، "لأنهم يستأهلون مسيرة فنية جميلة". كما رفض زياد أن يكشف عن الاسم الذي لفته، معتبراً أنّ من يصل إلى هذه المرحلة يستحق لقب "أراب أيدول"؛ فكلّهم نجوم".

وبعد أغنيته الأخيرة "عم تكتك"، كشف زياد عن أنّه بصدد التحضير لعمل آخر من المتوقّع أن يبصر النور في وقت لاحق.

الملك وائل

بالعودة إلى أجواء الحلقة، بدت أحلام مرتاحة وسعيدة، فرفعت بطاقتين، إحداهما باللون الذهبي، والأخرى باللون الماسيّ. وممّا لا شكّ فيه أنّ ما تقوم به أحلام يُضيف نكهة خاصّة إلى البرنامج، برغم كلّ ما تتعرض له من انتقادات في بعض الأحيان. ويبدو أنّ أحلام باقية في الموسم الرابع من البرنامج، عندما قالت إنّها ستقوم بتسجيل أغنية باللغة الكردية، ما يدحض الأقاويل التي رجّحت أنّ إدارة "MBC" في طريقها إلى استبعاد أحلام كعضو في لجنة تحكيم البرنامج. كذلك أعطت أحلام لوائل لقباً جديداً هو "الملك"، ليُصبح في اللجنة "ملك وملكة"، فيما نانسي قد سبق أن استضافوها خلال البرنامج، تحت لقب الأميرة، ليبقى الموزّع الموسيقيّ حسن الشافعي دون لقب.

كواليس:

الجمهور لحق عصام كاريكا إلى حارج الستوديو لالتقاط الصور معه.

أحلام تلقي السلام على كاريكا كذلك فعل مدير أعمال نانسي جيجي لامارا.

نانسي لا تكف عن تصفح هاتفها خلال الفاصل الإعلاني.

أحلام تلتقط صوراً لها على المسرح كالعادة كذلك تفعل أنابيلا.

حسن يدخل هو ووائل إلى الكواليس خلال الفواصل الإعلانية.

أحلام تلقي السلام عل زياد وتقول له: "قرب يا ولدي" أما نانسي فبقيت في مكانها.

سر الأحاديث التي تدور دائماً بين نانسي والمنتج حسين جابر.

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