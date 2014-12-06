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“طب الأزهر” ينظم قافلة طبية للعمل بمستشفيات الوادى الجديد لمدة أسبوع‎

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“طب الأزهر” ينظم قافلة طبية للعمل بمستشفيات الوادى الجديد لمدة أسبوع‎ “طب الأزهر” ينظم قافلة طبية للعمل بمستشفيات الوادى الجديد لمدة أسبوع‎

جامعة الأزهر- أرشيفية

تنظم كلية الطب جامعة الأزهر، قافلة طبية للعمل بمستشفيات الوادى الجديد، صرح بذلك الدكتور محمد بخارى وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، وقال إن القافلة تبدأ عملها في الفترة من الحادى عشر من ديسمبر للثامن عشر ولمدة سبعة أيام.

وأضاف أن القافلة تشمل تخصصات “باطنة – أنف وأذن – صدر – نساء وتوليد – جراحة – عظام – أطفال جلدية – أسنان – رمد – تخدير – رعاية مركزة قلب – مسالك بولية – أوعية دموية – مخ وأعصاب” بالإضافة إلى صيدلي وإداريين لصرف الأدوية بالمجان استجابة لطلب اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد من فضيلة الأمام شيخ الأزهر.

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