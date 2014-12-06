وزير الدفاع الأمريكي يعلن زيادة عدد قوات بلاده بأفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل خلال زيارته للعاصمة الأفغانية كابول، أن ألف جندي إضافي أمريكي سيبقون في أفغانستان حتى يناير القادم لتعويض نقص مؤقت في قوات حلف شمال الأطلنطي “ناتو”.

وقال هيجل – بحسب راديو هيئة الإذاعة البريطانية”بي بي سي”، إنه نتيجة للنقص منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما القادة العسكريين الأمريكيين مرونة لإدارة أي عجز مؤقت في القوات يمكن أن يحدث لأشهر قليلة.

وبموجب خطة الناتو في أفغانستان اعتبارًا من العام 2015، ستشكل مجموعة من 12 ألف جندي أجنبي تمثل قوام المهمة التي ستبقى في أفغانستان، وسيكون أغلب الجنود أميركيين “9600 عنصر” بسبب تأخير في مساهمة دول أخرى في الناتو بمزيد من القوات حيث تعتمد الخطة على دعم وتدريب القوات الأفغانية.

وتهد هذة الزيارة الاخيرة التى يقوم بها هيجل لكابول بصفته وزيرا للدفاع بعد تقديم استقالته من منصبه في 24 نوفمبر حيث ناقش هيجل مسألة الأمن في محادثاته مع المسؤولين الأفغان والقادة العسكريين الأمريكيين.

وكان الرئيس الأفغاني السابق حامد كرازاي قد رفض توقيع الإتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن عددالقوات التي ستبقى في بلاده بسبب قرب الانتخابات الرئاسية وقتها.

أ ش أ