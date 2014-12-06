سقوط قذيفة “آر بي جي” على مستشفى الهواري ببنغازي دون وقوع إصابات

سقطت قذيفة ” آ ر بي جي” اليوم السبت ،على مستشفى الهواري بمدينة بنغازي، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وقال هاني العريبي مسئول الإعلام بالمسشفى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم، “إن قذيفة أصابت الطابق الرابع من المستشفى دون أن تسفر عن وقوع إصابات بشرية لكنها خلفت خسائر مادية فقط.

وأضاف العريبي ، أن مستشفى الهواري العام مغلق منذ فترة جراء الاشتباكات القريبة من المستشفى، لافتا أنه تم إخلاء جميع الأطقم و المعدات الطبية.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

أ ش أ