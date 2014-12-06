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دفاع المعزول في التخابر: قوى سياسية استغلت الإعلان الدستوري لإثارة الشعب ضد مرسي

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دفاع المعزول في التخابر: قوى سياسية استغلت الإعلان الدستوري لإثارة الشعب ضد مرسي دفاع المعزول في التخابر: قوى سياسية استغلت الإعلان الدستوري لإثارة الشعب ضد مرسي

محمد مرسي

قال المحامي محمد الدماطي خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة  إن القوى السياسية المعارضة بالبلاد أستغلت إصدار الاعلان الدستورى وخاصة لأنها تعلم ما فى باطن هذا الإعلان لأن المادة الاولى تنص على إعادة التحقيق فى جرائم القتل للثوار بقانون يدعى ” قانون حماية الثورة ” وبناءا عليه شكلت نيابة الثورة وهذه المادة استغلتها القوى السياسية لتهييج الشارع المصرى.

 

وأضاف الدماطي:” المادة الثالثة تنص على أن النائب العام يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويستمر فى منصبه 4 سنوات ولا يقل سنه عن 40 عاما وبناءا عليه تم تعيين المستشار طلعت عبد الله محل المستشار عبد المجيد محمود، وقام أعضاء النيابة العامة بمحاصرة مكتب النائب العام ونتج عنه خصومة بين النيابة والفصيل السياسى الحاكم فى ذلك الوقت “.

وانعقدت اليوم جلسة جديدة الجلسة في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” التخابر الكبري ” المتهم فيها محمد مرسي الرئيس الاسبق ” المعزول ” و35 أخرين بإرتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد ، وإفشاء أسرار الأمن القومي ، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية وذلك للإستراحة وأداء صلاة الظهر علي ان تستكمل المحكمة سماع المرافعات مع المحامي محمد الدماطي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.

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