كيري : مقتل الرهينة الأمريكي دليل على وحشية تنظيم القاعدة في اليمن

وصف وزير الخارجية الامريكي جون كيري، مقتل الرهينة الأمريكي لوك سومرز على يد تنظيم القاعدة في اليمن خلال محاولة انقاذ نفذتها القوات الأمريكية، بانه دليل جديد على وحشية ذلك التنظيم الارهابي واستخفافه بحياة البشر والحرية والشعب اليمني الذي يرهبه يوميًا.

وأضاف كيري في بيان له، أن المعلومات التي حصلت عليها الولايات المتحدة بالاضافة الى الفيديو الذي عرضه تنظيم القاعدة في اليمن للرهينة الامريكية مؤخرا اكد ان حياة لوك سومرز في خطر وهو ما جعل وزارة الخارجية الامريكية توصي بان يفوض الرئيس الامريكي قوات الجيش بالقيام بعملية لانقاذه غير انه للاسف قتل سومرز ورهينة اخرى من جنوب افريقيا على يد المختطفين خلال عملية تحريرهما.

وأكد كيرى في بيانه، أن الولايات المتحدة فخورة بافراد قواتها العسكرية الذين خاطروا مرتين بحياتهم من اجل تحرير سومرز.

كما أعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته الحكومة اليمنية من اجل المساعدة في تحرير الرهينة الامريكية.

من ناحية اخرى صرح مسئولون أمريكيون بأن الرهينتين كانا على قيد الحياة عندما قامت القوات الامريكية باخراجهما من احدى المباني التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة ونقلهما الى متن طائرة حيث خضعا للعلاج الطبي خلال نقلهما بالطائرة الى السفينة الامريكية يو اس اس ماكين في البحر.

وذكر مسئول امريكي كبير رفض ذكر اسمه ان سومرز توفي على متن السفينة بينما فارق الرهينة الاخرى الحياة خلال نقله بالطائرة.

يذكر ان نحو 40 من القوات الامريكية شاركوا في العملية.

أ ش أ