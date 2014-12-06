الصحة : نتائج تحاليل المعامل المركزية أكدت إيجابية إصابة طفلة بأنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تأكيد حالة إصابة بمرض أنفلونزا الطيور، وهي لطفلة تبلغ من العمر عامين بإحدى القرى بإدارة أخميم بمحافظة سوهاج، وكانت تعاني من حمى وسعال والتهاب بالحلق بعد التعرض للطيور، وقد تم حجزها في مستشفى حميات سوهاج أمس الأول، وإعطائها عقار “تاميفلو” المضاد للفيروس.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن تأكيد الإصابة بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان أمس وحالتها الصحية مستقرة.

وذكرت الوزارة، أن هذه الحالة اكتشفت مبكرا، مما ساعد في إعطائها الرعاية الصحية المناسبة وتحسن حالتها، وقد بلغ عدد الحالات منذ يناير 2014 حتى الآن 15 حالة إيجابية بمرض انفلونزا الطيور.

وتنصح وزارة الصحة والسكان، المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بالتوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض أنفلونزا عليهم، حيث إن تلقي مصابي مرض انفلونزا الطيور لعقار التاميفلو خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض ويقلل من معدلات الوفاة.

وتنصح وزارة الصحة، المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بضرورة تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور أو الذبح وكذلك ضرورة فصل الطيور عن أماكن المعيشة، وفي حالة حدوث نفوق في بعض الدواجن المنزلية يجب تجنب ذبح باقي الدواجن ويتم إبلاغ الوحدة البيطرية على الفور.

أ ش أ