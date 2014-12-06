وزير الصحة : يجب تغيير الصورة الذهنية المجتمعية للتمريض

شهد عادل عدوي وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، إطلاق حملة إعلامية لتحسين صورة التمريض في مصر تحت عنوان ” التمريض في عيون الدراما المصرية والإعلام “، بمشاركة عدد من الإعلاميين المعروفين بالمجتمع المصري والفنانة صابرين، بالإضافة إلى مشاركة رؤساء النقابات المهنية.

وقال “عدوي”، إن التمريض مهنة إنسانية لها طابع خاص، وإن الفريق الطبي لا يكتمل بدون التمريض حيث لا يخلو أي قسم من أقسام المستشفيات من الممرضين أوالممرضات ، وأنهم أعضاء أساسيون في المهن الطبية.

وطالب وزير الصحة، الإعلام بوسائله المختلفة بتوضيح الصورة الفعلية للتمريض وإثبات الدور الحقيقي له وعدم الإساءة للمهنة أو لأصحابها ، لما لها من دور أساسي وفعال في تقديم الخدمات الطبية حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد الأطباء، مؤكداً أن التمريض شهد تطوراً ملحوظاً في المناهج الدراسية االخاصة به.

وعلى هامش المؤتمر، أكد وزير الصحة، أنه ليس من المقبول ما لوحظ في الآونة الأخيرة عن تكرار بعض الأخطاء الطبية، مؤكداً أن الوزارة سوف تعمل جاهدة على تحسين وتطوير الأداء وعمل دورات تدريبية للعاملين بالقطاع الصحي من أطباء وتمريض وخلافه لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى بما ينال رضاء جميع متلقي الخدمة الطبية.

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