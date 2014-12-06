“سيلفي” كريم عبد العزيز في مهرجان الفيلم بمراكش

التقت الفنان كريم عبد العزيز أول صورة “سيلفى” له بالمهرجان الدولى للفيلم بمراكش بالمغرب، بصحبة الإعلامى عبد الجليل حسن .

وتعد مشاركة كريم عبد العزيز بفيلم “الفيل الأزرق”، هي الأبرز لصناعة السينما المصرية، خلال الدورات السابقة حيث يسافر أيضًا مخرج العمل مروان حامد، والنجم خالد الصاوي وأحمد المرسي، مدير التصوير، للحاق بكريم في مراكش.

من ناحية أخرى يستعد كريم عبد العزيز، بعد عودته من المغرب، في بدء تصوير مسلسله “وش تاني” تأليف وليد يوسف، زمن إنتاج وإخراج وائل عبد الله، ويأتي ذلك بعد مشاركته باحتفالات العيد القومي للإمارات، وتكريمه من قبل وزير الثقافة الإماراتى الشيخ نهيان مبارك أل ن

ويتنافس في المهرجان الذي يستمر حتى 14 من الشهر الجاري 13 فيلما ضمن المسابقة الرسمية ، وسيتم خلال هذه الدورة عرض 87 فيلما ، تمثل 22 دولة، ضمنها 8 أفلام جديدة ستعرض لأول مرة.

وتحتفي دورة هذه السنة من المهرجان بالسينما اليابانية، إذ ستستضيف الدورة وفدا سينمائيا يابانيا مهما، مكونا من ممثلين ومخرجين ومنتجين كبار كما ستعرض في الدورة أشهر الأفلام اليابانية .

ويشارك المغرب في المسابقة الرسمية بفيلم “أوركسترا العميان”، للمخرج محمد مفتكر، ومن العالم العربي، سيحضر المخرج المصري مروان حامد بفيلمه “الفيل الأزرق”.