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«الزراعة» تطالب بإعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة

  • مصر
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طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة، بعد توقف قصير، حتى يتم استئناف التصنيع لتلبية احتياجات المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية عن شهر ديسمبر الجاري.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، في تصريح له، السبت، إن الوزارة تقدمت بمذكرة رسمية إلى وزارة البترول لإعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة، وبعد أن صدرت تعليمات لمصانع الأسمدة بعدم استخدام الغاز لمدة 9 أيام تنتهى الثلاثاء المقبل.

كانت معظم شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية (اليوريا والنترات) قد أخطرت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة بتوقف المصانع عن الإنتاج بسبب توقف الغاز، محذرة من أن توقف الإنتاج سيكون له دور سلبي في توفير احتياجات السوق المحلية من الأسمدة، ومن الحصة المقررة على الشركات عن شهر ديسمبر الجاري.

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