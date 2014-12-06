بالصور .. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات السكك الحديدية بالأقصر

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في سرقة مهمات السكك الحديدية، بحوزتهم 2 طن من المسروقات وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وسلاح أبيض .

تلقي اللواء منتصر ابوزيد مدير أمن الاقصر إخطارا من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الاقصر برئاسة المقدم محمد عنان مفتش مباحث القسم والنقيب محمد درويش رئيس المباحث من ضبط كلا من “خالد ح م ” 24 عام ، عاطل ، مقيم بشرق السكة، و ” حمدي س ح ” 20 عام ، و شقيقه ” احمد س ح ” 28 عام ، يقيمان مركز قوص محافظة قنا أثناء قيامهم بسرقة مخزن تابع لهيئة السكة الحديدية بمنطقة شرق السكة و بحوزتهم تروسيكل بدون لوحات معدنية محمل بعدد 23 قطعة حديدية ( فرامل قطار ) .

و بفحصهما ووصولا الي ماهية نشاطهم الاجرامي وعما اذا كانا قد قاما بارتكاب ثمة وقائع أخري من عدمه أقروا بقيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع كلا من المدعو محمد .م.م.ح و شهرته حمادة مختار ( هارب ) والمدعو عبدالله .س.ح ( هارب ) تخصص في سرقة مهمات السكك الحديدية، وبمناقشتهم أرشد المتهمون عن مكان إخفائهم للمسروقات بمخزن بمنطقة شرق السكه الحديد .

وعلي الفور، انتقل مفتش المباحث و رئيس مباحث القسم و بصحبتهم النقيب عادل الجندي النقيب ومحمد عادل معاوني المباحث الي المكان المشار إليه و عثر بداخل المخزن علي 166 قطعة حديدية ( فرامل قطار ) تزن حوالي 2 طن تقريبا وجهاز تابلت خاص بوزارة التربية و التعليم و جاري العمل علي ضبط المتهمين الهاربين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6728 إداري قسم الاقصر لسنة 2014 و جاري العرض علي النيابة العامة .