ضبط 13 قضية مخدرات و5 سائقين يتعاطون الحشيش فى حملة أمنية بالمنيا

ضبطت قوات مديرية أمن المنيا، 13 قضية مخدرات، خلال حملة أمنية لمكافحة تجارة المخدرات، والقبض على مروجيها بمختلف مراكز المحافظة.

وتلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط 13 قضية مخدرات ” 10 اتجار و3 تعاطي”، وتحررت المحاضر اللازمة عن الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

كما شنت إدارة مرور المنيا، حملة لفحص السائقين المتعاطين للمخدرات، أسفرت عن ضبط 5 حالات إيجابية.

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بأنه في إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة، التي قامت بها إدارة مرور المنيا وتم خلالها فحص 20 سائقا، أسفرت عن إيجابية 5 حالات تعاطي مخدرات.