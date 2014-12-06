100 طالب بجامعة أسيوط يتنافسون علي مدار 6 أيام في فعاليات “مسابقة إبداع”

تشهد جامعة أسيوط اليوم السبت وقائع افتتاح ورشة عمل مناقشة وتحكيم الأعمال الثقافية لمسابقة إبداع في دورتها الثالثة , والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب في تمام الساعة 2 ظهراً بقاعة حمام السباحة بالقرية الأوليمبية بالجامعة في الفترة من 6 إلي 12 من ديسمبر الجاري .

يأتي ذلك فى إطار حرص الجامعة على ثقل مواهب أبنائها وحرصها علي تكوين شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط ,والدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح ريان أن مثل هذه الأنشطة تستهدف تعبير الطلاب عن فنونهم الإبداعية وإفراج طاقاتهم الكامنة في مختلف المجالات الثقافية و الاجتماعية و الفنية و الرياضية بما يسهم في إثراء شخصيتهم و تبصيرهم بطبيعة المجتمع و دور الثقافة في عملية التنمية, وذلك فضلاً عن نشر الوعي الثقافي و الأدبي و الفني بين الطلاب .

وأضاف الدكتور كرم عبد النعيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن الورشة تتناول علي مدي 6 أيام عدداً من الأنشطة المتنوعة في مجالات ( الشعر الفصحي – الشعر العامية – القصة القصيرة – المقال – الرواية – التأليف المسرحي – المراسل التليفزيوني ) , وذلك بمشاركة حوالي 100 طالب من مختلف كليات الجامعة , وهو ما يعكس الجهد المبذول من إدارة الجامعة وقياداتها في مجال رعاية الشباب وحرصها على الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتفعيلها فى كافة المجالات .