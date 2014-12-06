ماذا تعرفين عن أنيميا نقص الحديد؟

أجمع الأطباء على أن أنيميا نقص الحديد من أكثر أمراض سوء التغذية انتشاراً بين الرضع والأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة؛ نظراً لأن سرعة النمو أثناء هذه الفترة تتطلب زيادة في احتياجات الجسم للحديد،

والسؤال: ماذا أعددت لطفلك لوقايته من هذا المرض، وهل تدركين تأثيره على الحامل؟ وماذا عن علاماته وطرق الوقاية منه؟

1- تشير الإحصاءات إلى أن نسبة انتشار أنيميا نقص الحديد بين السيدات والأطفال حوالي 30%، وتزداد مع الحوامل؛ لاحتياجهم للحديد وفاءً لمتطلبات الحمل والولادة.

أعلم غالباً لا أعلم

2- القدرة على العمل والنشاط ترتبط بمستوى الهيموجلوبين في الدم، والمعروف أن نسبته تقل مع المصابين بأنيميا نقص الحديد؛ مما يؤدي لنقص قدرة الدم على حمل الأوكسجين اللازم لخلايا وأنسجة الجسم.

أعلم غالباً لا أعلم

3- الإصابة بأنيميا نقص الحديد أثناء الحمل تؤدي إلى حدوث ولادة مبكرة، وإلى نقص وزن الطفل، كما تزيد من تعرضه لخطر الوفاة، وتقل مقاومته للأمراض

أعلم غالباً لا أعلم

4- هناك حديد حيواني المصدر يأتي من الأعضاء الداخلية -الطحال، الكبد، الكلى، القلب- ومن اللحوم الحمراء، والبيض والدواجن.

أعلم غالباً لا أعلم

5 – الحديد النباتي المصدر يتوفر في البقول والخضروات الورقية الخضراء والعسل الأسود، وبعض الفواكه المجففة، كما يوجد في الحبوب الكاملة.

أعلم غالباً لا أعلم

6- فقدان الشهية، التعب من أقل مجهود، ضعف التركيز والصداع والدوخة، سهولة تقصف الشعر والأظفار، شحوب الجلد، التهابات بالفم واللسان، وتنميل الأطراف أعراض لأنيميا نقص الحديد.

أعلم غالباً لا أعلم

7- أكثر الأطفال المعرضين للإصابة بالأنيميا هم: الطفل المولود مبكراً- أقل من 37 أسبوعاً- أو ناقص الوزن- أقل من 2,5 كجم- والطفل المولود لأم مصابة بالأنيميا، والرضيع الذي يتغذى على لبن الأم فقط لفترة طويلة.

أعلم غالباً لا أعلم

8- يفضل تناول مركبات الحديد بين الوجبات مع عصير الفواكه؛ فهو يساعد على الامتصاص. مع عدم إضافة أنواع أخرى من الفيتامينات، ولا يؤخذ مركب الحديد مع اللبن أو الشاي، مع الاحتراس من الإمساك وتلوين اللسان والأسنان بلون داكن.

أعلم غالباً لا أعلم

النتائج:

الإجابة الأولى أكثر من «4»..أنت ممتازة

علاماتك تقول إنك على دراية بالكثير من المعلومات عن أنيميا نقص الحديد؛ مما يمهد لقدرتك كأم أو حامل على تجنب حدوث هذا المرض لك أو للجنين بداخلك أو لطفلك- قبل المدرسة- وأنت ممتازة لتيقنك التام من أن للغذاء دوراً رئيساً في العلاج والوقاية، خاصة بتناول مصادر الحديد وتحسين امتصاصه.

كلمة: عليك بمراعاة عدم تناول معوقات امتصاص الحديد مثل: الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالكالسيوم -اللبن ومنتجاته- إضافة لبعض السوائل مثل الشاي والقهوة.

الإجابة الثانية أكثر من «5».. تعرفين ما يكفي

معلوماتك ليست قليلة عن أنيميا نقص الحديد، وغالباً تعني تعرفك على معظمها، وتشير إلى تعاملك معها بجدية واحتراس حماية لك ولطفلك، وكخطوة آمنة عليك بتشجيع الرضاعة الطبيعية، والاهتمام بالأغذية التكميلية -بعد 6 أشهر- مع المحافظة على التباعد بين حمل وآخر، والعناية بنظافة المكان، وتطعيم الطفل ضد الأمراض المعدية.

كلمة: اكتفاء الجسم من الحديد يجنبك الإصابة بالديدان والطفيليات؛ فهي لا تسبب فقدان الدم فقط، بل تؤثر على قدرة الغشاء المعوي على الامتصاص.

الإجابة الثالثة أكثر من «4».. الوقاية خير من العلاج

وهي قاعدة علاجية قديمة، فلماذا تنتظرين المرض ثم تعالجينه؟ لماذا تتركين جسم طفلك يتعرض لمضاعفات نقص أنيميا الحديد، ثم تسارعين لنجدته...اسألي واستفسري مع أي بادرة تشهد على وجود المرض -مما قرأت- واهتمي بغذائه وتنوع مصادره، واهتمي بتقديم الأطعمة التي تساعد على امتصاص الحديد مثل: الموالح والخضروات الورقية، وزيدي من كمية اللحوم والدواجن والأسماك والبيض.

كلمة: الحماية من الإصابة بأنيميا نقص الحديد هدف على كل حامل مراعاته ومحاولة تجنبه، وغاية ترتجيها كل أم؛ حتى لا يؤثر على صحة ودراسة الابن وتركيزه وعلاقاته بزملائه.