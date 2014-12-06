حماية المستهلك: حل 230 شكوى متعلقة بالسلع المدعمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية

تمكن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين خلال الشهر الماضى من معالجة 230 شكوى، منها 154 شكوى بشأن المقررات التموينية، و50 شكوى ضد مخابز من ضمن التى لم يتم تطبيق منظومة الخبز الجديدة بها و6 شكاوى ضد محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز ، وتم تحرير 20 محضرا مختلفا بأحياء القاهرة.

ودعا عاطف يعقوب رئيس الجهاز،المستهلكين إلى معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك”WWW.CPA.GOV.EG”.

وأكد استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.

أ ش أ