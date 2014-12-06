القناة الثانية والنيل للرياضة تنقلان مبارة الأهلي وسيوي سبورت

تنقل القناة الثانية والنيل للرياضة في السادسة من مساء اليوم السبت، “البث الأرضي” لمباراة كرة القدم بين فريقى الأهلى وسيوى سبورت بطل كوت ديفوار فى نهائى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية من استاد القاهرة، ويبدأ الاستوديو التحليلى 4 عصراً مع عرض لمشوار الفريقين فى البطولة.

ويستضيف الاستوديو التحليلي للمباراة الكابتن عصام عبد المنعم وماهر همام وأحمد بلال، ويعلق على المباراة خالد كامل.

كما تنقلها إذاعة الشباب والرياضة على الهواء مباشرةً من خلال فترة مفتوحة تستضيف نجوم كرة القدم للنادي الأهلي ويتخللها استقبال مكالمات المستمعين.