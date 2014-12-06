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خبيرة مصرفية للمستقيلين من البنوك: «اللي عايز يمشي يمشي»

  • مصر
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نفت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، أن يتأثر الجهاز المصرفي بأي شكل من الأشكال بالقيادات المستقيلة منه بسبب تطبيق الحد الأقصى للأجور.

وقالت في لقاء ببرنامج «الشارع المصري» الذي يذاع على قناة «الحدث»، الجمعة، «اللي عايز يمشي يمشي، خليهم يفتحوا مجال للكفاءات الشابة»، مؤكدة أن التهديدات بالاستقالة «غير مقبولة ولن تؤثر على جهاز بعراقة الجهاز المصرفي المصري الذي يعمل به ما يزيد عن 70 ألف موظف، ولن يتأثر باستقالة 100 أو 1000».

وشددت «فهمي» على ضرورة اهتمام الحالية بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لتوفير مناخًا ملائمًا ومناسبًا للمستثمرين الأجانب، وأنه يجب على الدولة أن تعيد النظر في السياسة النقدية وشكل الاقتصاد المصري بشكل عام حتى يتحقق الاستقرار المجتمعي الذي لا تتقدم بدونه الدول، على حد قولها.

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