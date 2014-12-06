بالصور.. مياه الصرف الصحى تغرق محاجر العلاقي بأسوان وتصب فى نهر النيل

تقدم عدد من المهندسين وأصحاب المحاجر بمنطقة العلاقى بمدينة أسوان ببلاغ إلى قسم أول أسوان يتهمون شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاهمال بسبب تدفق كميات هائلة من مياه الصرف الصحي بمنطقة العلاقي جنوب مدينة أسوان الي نهر النيل مباشرة بعد ان سارت لمسافة طويلة في الاخوار الجبلية في كارثة بيئية مدوية باسوان وذلك عقب انهيار سد ترابي لحجز هذه المياه .

وقال المهندس جرجس نعيم أحد مستأجري المناجم المتضررين بالعلاقي، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بحجز مياه الصرف بين الاخوار الجبلية بكميات هائلة حيث اقامت عددا من السدود الترابية لمنع وصول مياه الصرف الي مخرات السيول الطبيعية التي تصب في نهر النيل.

وأوضح أن أحد السدود الترابية انهار بسبب زيادة كميات مياه الصرف الصحي الموجودة خلفه ، وسارت هذه المياه لمسافة طويلة جدا حتي مرت تحت خط السكة الحديد ثم طريق اسوان السد العالي حتي صبت في نهر النيل في المسافة الموجودة بين خزان أسوان والسدالعالي .

وأضاف ان مياه الصرف الصحي تسببت في حدوث خسائر فادحة لأصحاب المحاجر والمناجم الموجودة في منطقة العلاقي والتي تضررت بشدة من اندفاع مياه الصرف وغمرها للخامات المحجرية، علاوة علي قطع الطرق المؤدية لهذه المحاجر.

وأشار إلي أن كميات أخري هائلة من مياه الصرف الصحي مازالت موجودة خلف سد ترابي ثاني بمنطقة العلاقي وهو معرض للانهيار ايضا خاصة وان ارتفاع المياه خلفه تزيد عن 6 أمتار كاملة مما يهدد بتكرار هذه الكارثة البيئية مجددا.