أوروجواي تعتزم استقبال 6 من معتقلي «جوانتانامو»

أكد رئيس أوروجواي، خوسيه موخيكا، الجمعة، أن بلاده ستستقبل 6 من معتقلي «جوانتانامو»، وانتهز فرصة هذا الاتفاق ليدعو نظيره الأمريكي، باراك أوباما، إلى رفع الحظر المفروض على كوبا.

وفي رسالة مفتوحة نشرت بعد يوم من نشر معلومات في وسائل الإعلام تتحدث عن نقل معتقلين في جوانتانامو إلى أوروجواي في نهاية العام، أكد موخيكا الاتفاق دون أن يذكر أي موعد. ودعا الرئيس أوباما إلى إنهاء الحظر «اللاإنساني وغير المبرر المفروض على شقيقتنا جمهورية كوبا».

ووصف الرئيس اليساري استقبال معتقلي جوانتانامو بـ«الخطوة الإنسانية من أجل بشر يعانون من احتجاز فظيع في جوانتانامو».

وبموجب خطة موخيكا، سيعامل المعتقلون السابقون في جوانتانامو كغيرهم من السكان وسيسمح لهم بالسفر بحرية.

ويواجه موخيكا انتقادات منذ إعلانه في مارس الماضي أن بلاده ستستقبل معتقلين في إطار الجهود لمساعدة أوباما على إغلاق المعتقل.