«الداخلية»: ملتزمون بأقصى درجات ضبط النفس خلال التعامل مع «الأولتراس»

قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن القوات المكلفة بتأمين استاد القاهرة تتعامل مع عناصر الأولتراس حاليًا في إطار من الإقناع والتفاوض، وذلك بعد اقتحام عدد منهم لاستاد القاهرة من خلال باب الاستاد البحرى بإستخدام سيارة نقل “لورى”، وتحطيم الباب وإحداث تلفيات به.

وأكد عثمان – فى مداخلة هاتفية لفضائية «أون تى فى» – أن الداخلية ملتزمة بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الأمر، مشيراً إلى أن ستاد القاهرة محاط بعدد من قوات التأمين منذ الصباح الباكر.

وأشار عثمان إلى أنه في الساعة الثامنة صباحًا إقتحمت إحدى السيارات إحدى بوابات ستاد القاهرة، وحاول عدد من الأولتراس الوصول إلى مدرجات الاستاد قبل إنتظام خدمات تأمين المبارة.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها إن عدد من عناصر الأولتراس إقتحموا استاد القاهرة، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، والذى يقام عليه مباراة فريقى النادى الأهلى وفريق سيوى سبورت الإيفوارى مساء اليوم، وذلك من خلال باب الاستاد البحرى بإستخدام سيارة نقل “لورى”، وتحطيم الباب وإحداث تلفيات به، وأضافت الداخلية أنه تمكن حوالى 2000 من عناصر الأولتراس من الوصول إلى مدرجات الاستاد ، قبل إنتظام خدمات تأمين المباراة، وأنه تم التحفظ على السيارة المستخدمة فى الواقعة ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة للتعامل مع الموقف خشية إندساس عناصر من مثيرى الشغب بينهم.