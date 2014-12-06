تعليم أسيوط يشدد على حظر الأسئلة السياسية فى أسئلة إمتحانات نصف العام

عقد عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم إجتماعا مع الموجهين العموم بالمديرية فى إطار الإستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادتين اﻹبتدائية واﻹعدادية.

وكلف أبو شامة الموجهين العموم بمتابعة واضعى أسئلة الإمتحان مع التنبيه بالإبتعاد عن الصبغة السياسية,أو الإنحياز لأى حزب أو تيار معين, والتأكيد على القيم والتقاليد المصرية الأصيلة المستمدة من التعاليم الدينية والتى تحارب الغش وتجرمه.

وطالب أبو شامة بضرورة تدريب الطلاب على حل نماذج الأعوام السابقة والإلتزام بمواصفات ورقة الإمتحان ووضع الأسئلة وطباعاتها بصورة جيدة وواضحة.

وأشار إلى تأكيد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط على ضرورة التنفيذ الدقيق للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات خاصة القرار رقم “5 ” لسنة 2014 بشأن تنظيم اعمال الإمتحانات والحرمان منه,والقرار رقم 121لسنة 2001 بشأن منع إستخدام المحمول بلجان الإمتحان” مشددًا على ضرورة أن تكون أسئلة الإمتحان من الكتاب المدرسى .