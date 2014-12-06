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النيابة الإدارية تعاقب مدير إدارة حدائق القبة التعليمية و5 آخرين لمخالفة القانون

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النيابة الإدارية تعاقب مدير إدارة حدائق القبة التعليمية و5 آخرين لمخالفة القانون النيابة الإدارية تعاقب مدير إدارة حدائق القبة التعليمية و5 آخرين لمخالفة القانون

النيابة الإدارية

أمرت النيابة الإدارية بتوقيع عقوبة تأديبية على مدير عام إدارة حدائق القبة التعليمية و 5 آخرين من معاونيه لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وكشفت التحقيقات، أن منال أمين العزب مسؤول شؤون الطلبة بمدرسة أبطال رمضان الإبتدائية التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية قامت باعداد سجلات الصف الأول الإبتدائي بالمدرسة والمتضمن أسماء 21 تلميذ من صغار السن دون وجود موافقات سابقة على قبولهم ’ وأمتنعت إيناس أحمد حمزة مديرة المدرسة عن إتخاذ أي إجراءات حيال قبول التلاميذ بالمدرسة.
> وأكدت النيابة أن كمال إبراهيم البدراوي وكيل المدرسة السابق، ووكيل مدرسة الريحاني الإبتدائية حاليًا، قام بقبول ملفات 21 تلميذ من صغار السن بالمخالفة للقانون والتعليمات ودون موافقة من جهة الإختصاص ، وأغتصب إختصاص لجنة قبول ملفات المتقدمين للصف الأول الإبتدائي بقصد إستلام ملفات “صغار السن”.

وتبين من خلال التحقيقات، أن عبدالوهاب صلاح عبدالوهاب مدير عام إدارة حدائق القبة التعليمية تقاعس عن اتخاذ أي إجراءات نحو ماجاء بمذكرة رئيس قطاع القبة بشأن قبول ملفات صغار السن وعدم سلامة سجلات المدرسة وقانونيتها، واعتمدت زينب عبدالرحمن الألفي موجه قسم قطاع القبة سجلات الصف الأول الإبتدائي رغم ما شابها من مخالفات تمثلت في قبول تلاميذ صغار السن بالمخالفة للقانون، واحتفظت زينب إبراهيم عطية سكرتيرة المدرسة بكعوب الدفاتر المالية المنتهية العمل بها وخالفت قواعد الصرف وفقاً للأنصبة المقررة بحساب المدرسة.

وقالت النيابة الإدارية إن التحقيقات كشفت عن وجود علاقات واسعة تربط المتهم الثالث كمال إبراهيم البدراوي بالعديد من العاملين بادارة حدائق القبة التعليمية الأمر الذي مكنه من التلاعب في صور المستندات الضوئية المقدمة للنيابة خلال التحقيقات وأنه حرصًا على العملية التعليمية أوصت النيابة بنقله إلى إدارة أخرى.

وانتهت التحقيقات إلى توقيع عقوبات تأديبية عليهم جميعاً مع أخذ الثانية والثالث بالشدة الرادعة

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