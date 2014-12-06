أخبار عاجلة

شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الداخلية: جمهور الأهلي يقتحم استاد القاهرة بسيارة نقل

Google+ Print
الداخلية: جمهور الأهلي يقتحم استاد القاهرة بسيارة نقل الداخلية: جمهور الأهلي يقتحم استاد القاهرة بسيارة نقل

اقتحم عدد كبير من جمهور الأهلي مدرجات استاد القاهرة صباح السبت استعدادا لمواجهة سيوي سبورت بإياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ونقل مراسل FilGoal.com أنه على الرغم من فتح أبواب الاستاد من الساعة الواحدة ظهرا، إلا أن الجماهير ويقدر عددها ببضعة مئات قامت باقتحام المدرجات.

وعبر عدد كبير من المشجعين أحد بوابات استاد القاهرة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه في صباح يوم السبت، قام عدد من عناصر أولتراس أهلاوي باقتحام أحد بوابات استاد القاهرة باستخدام سيارة نقل "لوري".

والتالي نص البيان

"فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت الموافق 6 الجارى إقتحم عدد من عناصر الألتراس إستاد القاهرة المقام عليه مساء اليوم مباراة فريقى النادى الأهلى وفريق سيوى سبورت الإيفوارى ، من خلال باب الإستاد البحرى بإستخدام سيارة نقل " لورى " وتحطيم الباب وإحداث تلفيات به .. وتمكن حوالى 2000 منهم من الوصول إلى مدرجات الإستاد ، قبل إنتظام خدمات تأمين المباراة .. تم التحفظ على السيارة المستخدمة فى الواقعة ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة للتعامل مع الموقف خشية إندساس عناصر من مثيرى الشغب بينهم ."

وكان الأمن قد سمح بحضور 25 ألف مشجع أهلاوي لمدرجات استاد القاهرة.

ويحاول الأمن احتواء الموقف مع جماهير الأهلي حفاظا على سلامتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع