الداخلية: جمهور الأهلي يقتحم استاد القاهرة بسيارة نقل

اقتحم عدد كبير من جمهور الأهلي مدرجات استاد القاهرة صباح السبت استعدادا لمواجهة سيوي سبورت بإياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ونقل مراسل FilGoal.com أنه على الرغم من فتح أبواب الاستاد من الساعة الواحدة ظهرا، إلا أن الجماهير ويقدر عددها ببضعة مئات قامت باقتحام المدرجات.

وعبر عدد كبير من المشجعين أحد بوابات استاد القاهرة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه في صباح يوم السبت، قام عدد من عناصر أولتراس أهلاوي باقتحام أحد بوابات استاد القاهرة باستخدام سيارة نقل "لوري".

والتالي نص البيان

"فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت الموافق 6 الجارى إقتحم عدد من عناصر الألتراس إستاد القاهرة المقام عليه مساء اليوم مباراة فريقى النادى الأهلى وفريق سيوى سبورت الإيفوارى ، من خلال باب الإستاد البحرى بإستخدام سيارة نقل " لورى " وتحطيم الباب وإحداث تلفيات به .. وتمكن حوالى 2000 منهم من الوصول إلى مدرجات الإستاد ، قبل إنتظام خدمات تأمين المباراة .. تم التحفظ على السيارة المستخدمة فى الواقعة ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة للتعامل مع الموقف خشية إندساس عناصر من مثيرى الشغب بينهم ."

وكان الأمن قد سمح بحضور 25 ألف مشجع أهلاوي لمدرجات استاد القاهرة.

ويحاول الأمن احتواء الموقف مع جماهير الأهلي حفاظا على سلامتهم.