مصرع مجند بالقوات المسلحة وإصابة 4 من زملائه في حادث سير بأسوان

لقي مجند بالقوات المسلحة مصرعه، السبت، وأصيب 4 مجندين آخرين، في انقلاب سيارة كانوا يستقلونها أثناء عودتهم من الكتيبة لقضاء الإجازة بأسوان.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبدالعال، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد صلاح عفيفى، مأمور قسم أول أسوان، بوقوع حادث انقلاب السيارة رقم (ص وس 8745) ربع نقل بطريق السد العالي، قيادة سعيد أحمد إسماعيل عبدالودود، 31 سنة، سائقن ومقيم بالسد العالي شرق، وبرفقته 5 مجندين من كتيبة الدفاع الجوي بالسد العالي.

انتقل ضباط المرور والمباحث، و5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان، والمصابين إلى مستشفى أسوان العسكري، وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تبين من تحريات الرائد أحمد خلف الله، رئيس مباحث قسم أول، أن المجندين طلبوا من السائق توصيلهم إلى مدينة أسوان لقضاء الأجازة، وأثناء سير السيارة فوجئ السائق، بسيارة أمامه حاول تفاديها، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده، وانقلاب السيارة على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع المجند مصطفى محمود أحمد محمد، 21 سنة، ومقيم بالدومارية مركز إدفو، وأصيب قائد السيارة، وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، كما أصيب 4 مجندين هم: فؤاد سيد أحمد، 20 سنة، ومقيم بالسيل الريفي، ومصطفي أحمد السيد حسين، 23 سنة، ومقيم بالطوناب مركز إدفو، وشهاب أحمد محمد فهمي، 22 سنة، ومقيم بنجع حمادي، وحسن مراد محمد عبدالعزيز، 21 سنة، ومقيم بمدينة العمال بمحافظة قنا، وجميعهم مجندون بنفس الكتيبة، وتراوحت إصاباتهم بين الارتجاج والكدمات والسحجات بالجسم، وتم احتجازهم بمستشفى أسوان العسكري.

تم تحرير المحضر رقم (9308) قسم أول أسوان، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب لجنة من المرور لفحص السيارة لبيان سبب وقوع الحادث.