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«الداخلية» ترسل فرقا قتالية لتأمين استاد القاهرة بعد اقتحامه

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قالت وزارة الداخلية، صباح السبت، إن أجهزة الأمن في القاهرة، دفعت بتعزيزات أمنية مكثفة، شملت فرق قتالية، وعناصر سرية، بالاستعانة بكلاب بوليسية، في محيط استاد القاهرة الدولي تحسبا لوقوع اعمال عنف أو شغب، عقب اقتحام عدد من أعضاء رابطة «ألتراس» النادي، في وقت سابق صباح السبت.

كانت الوزارة أعلنت في الحادية عشرة صباحا، «اقتحام عدد من عناصر (ألتراس)، استاد القاهرة المقام عليه مساء مباراة فريقي النادي الأهلي، وفريق (سيوي سبورت)، الإيفواري، من خلال باب الاستاد البحري، باستخدام سيارة نقل (لوري)، وحطموا الباب وأحدثوا تلفيات به».

وقالت الوزارة في بيان: «تمكن نحو 2000 منهم من الوصول إلى مدرجات الاستاد، قبل انتظام خدمات تأمين المباراة، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة فى الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة للتعامل مع الموقف خشية اندساس عناصر من مثيري الشغب بينهم».

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