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«التعبئة والإحصاء» يحتفل بمرور 100 عام على إنشائه بحضور محلب

  • مصر
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يفتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، مؤتمر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيسه كأول كيان إحصائي رسمي.

وأوضح الجهاز المركزي، في بيان له، السبت، أن الاحتفال سيتناول أهم قضايا تطوير العمل الإحصائي، ودور الإحصاءات في التنمية، ومستقبل التعدادات السكانية والمستجدات في أبحاث الدخل والإنفاق والاستهلاك والعلاقة بين منتجي ومستخدمي البيانات، وأهم نتائج التعداد الاقتصادي الأخير والعلاقة بين الإحصاءات والإعلام.

وأضاف البيان أنه سيتم خلال المؤتمر تكريم الشخصيات البارزة الذين أثروا العمل بالجهاز على امتداد تاريخه.

وأشار البيان إلى أن الجهاز نظم في الفترة من 5 إلى 7 من ديسمبر الجاري، ورشتي عمل للعاملين بأجهزة الإحصاءات الوطنيه العربية، حول أسلوب المعاينة والتحليل الإحصائي للبيانات التتبعية، بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية.

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