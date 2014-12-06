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كريم عبد العزيز يصل المغرب للمشاركة في مهرجان مراكش السينمائي

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كريم عبد العزيز يصل المغرب للمشاركة في مهرجان مراكش السينمائي كريم عبد العزيز يصل المغرب للمشاركة في مهرجان مراكش السينمائي

كريم عبد العزيز

سافر الفنان الشاب كريم عبد العزيز إلى المغرب أمس للمشاركة في فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان مراكش السينمائي الدولي المقرر لها خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.
> ويشارك كريم عبد العزيز في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي الدولي بفيلم “الفيل الأزرق” والمقرر عرضه بقاعة قصر المؤتمرات في مراكش يوم 8 ديسمبر الجاري.
> جدير بالذكر أن “الفيل الأزرق” عرض في دور السينما بمصر وعدد من الدول العربية وحقق نجاحات كبيرة للغاية .
> /أ ش أ/

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