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ضبط سيارة «فنطاس» تلقي الصرف الصحي في النيل بسوهاج

  • مصر
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ضبطت وحدة مباحث مركز المنشاة بسوهاج، السبت، سائق سيارة «فنطاس» مخصصة لنقل مخلفات الصرف الصحي أثناء قيامه بإلقاء الحمولة في نهر النيل.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من العميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، بأنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة، بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تم ضبط المدعو أحمد صديق أحمد، 26 سنة، سائق، ويقيم بندر المنشاة، مستقلاً أحدى السيارات، بدون لوحات معدنية، وهي عبارة عن سيارة «فنطاس» مخصصة لنقل مخلفات الصرف الصحي، أثناء قيامه بإلقاء الحمولة بنهر النيل.

وبفحص المذكور تبين عدم حمله رخصتي سير أو قيادة، وبمواجهته اعترف بتجميعه تلك المخلفات وإلقائها بنهر النيل مقابل حصوله على مبالغ مالية من المواطنين،

تم التحفظ على السيارة وإخطار إدارة البيئة بالمحافظة بالواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

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