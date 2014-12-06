الفلبين تعلن تحرير رهينة سويسري احتجزته جماعة أبو سياف

أعلن الجيش الفيليبيني، السبت، تحرير مواطن سويسري، تحتجزه منذ نحو 3 أعوام جماعة «أبوسياف» الإسلامية المتطرفة، رهينة في جزيرة جولو النائية في جنوب البلاد، وذلك خلال اشتباك مسلح بين جنوده والخاطفين.

وقال الناطق باسم الجيش الفيليبيني، الكولونيل ريستيتوتو باديا، إن الرهينة السويسري، لورنزو فينسيغيرا، فر من خاطفيه أثناء المعركة التي دارت بينهم وبين الجنود قبل أن يتمكن هؤلاء من إنقاذه لاحقًا.

وأضاف «باديا» أن الرهينة وجد فرصة للهرب من خاطفيه خلال المعركة الجارية مع قواتنا.

وأشار الناطق العسكري، إلى أنه تعذر انقاذ رهينة هولندي خطف مع فينسيغيرا، ويدعى ايفولد هورن.

وأكد السفير السويسري في الفيليبين، ايفو سيبر، أن الرهينة لورنزو فينسيغيرا، سالم وموجود في مستشفى عسكري حيث تلقى العلاج بعد إصابته بجروح طفيفة خلال هربه.